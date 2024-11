Eldurvult a tüntetés az oroszbarát szakadár tartományban: ostrom alatt a parlament

Napok óta növekszik a feszültség a Fekete-tenger partján fekvő tartományban, mivel a hatóságok letartóztattak öt aktivistát, akik tiltakoztak a pénteken elfogadott törvény ellen. A jogszabály lehetővé teszi az orosz vállalatoknak, hogy projekteket indítsanak Abháziában, valamint föld- és ingatlantulajdonhoz is juthatnak. Az elégedetlenség már a hét közepén magas szintre kúszott, a tüntetők több fontos útvonalat is lezártak tiltakozásul. Kedden arról szóltak a hírek, hogy a parlament képviselőit is meg akarták támadni és követelték a foglyok szabadon bocsátását.

Aszlan Bzsania, a tartomány vezetője kedden összehívta a biztonsági tanács rendkívüli ülését.

Protesters are storming the parliament building in Russian occupied Abkhazia at this hour in reaction to Russians passing discriminatory laws allowing for increased looting on behalf of Moscow.Until Russia's 2008 invasion, Abkhazia was part of Georgia, now under Russian control pic.twitter.com/jh8SWMQg9k