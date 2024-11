Nagyon keményen fogunk dolgozni Oroszország és Ukrajna ügyében. Ennek véget kell vetni. Oroszországnak és Ukrajnának meg kell állnia

– mondta el Donald Trump egy floridai rendezvényen november 14-én. Hozzátette, hogy minden szinten azért fognak dolgozni, hogy a harcok befejeződjenek az országban. A kijelentés szoros összefüggésben áll azzal, hogy a régi-új elnök elmondta, hogy hamarosan egy „békeküldöttet” fog kinevezni a konfliktus lezárásához.

A republikánus Donald Trump megválasztása után megindultak a pletykák, hogy mi jöhet most az ukrajnai háborúban, egyre többen kezdtek a békéről beszélni. A politikus a kampányában több alkalommal is kritizálta a Kijevnek nyújtott amerikai segélyszállítmányokat, ez pedig kifejezetten bizonytalan helyzetbe sodorja most az ukrán politikai vezetést. Az ország európai szövetségesei közben arról beszélnek, hogy fel kell pörgetni a segélyszállítmányokat, és a korábbiaknál is erősebb szolidaritásra van szükség.

Trump visszatérése az Ovális Irodába még Moszkvában is jelentős hatásokat gyakorolt, mivel a hírek szerint a hadvezetés kiadta parancsba, hogy még az új elnök kinevezése előtt ki kell szorítaniuk az ukránokat Kurszkból. Ez arra utalhat, hogy már az orosz fővárosban is készülnek a béketárgyalásokra és ehhez igyekeznek minél jobb pozícióba kerülni.

