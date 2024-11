Hatalmas rakétatámadás érte Ukrajnát - Szinte az összes régió érintett

Portfolio 2024. november 17. 10:51

Minden eddiginél átfogóbb légitámadást indított Oroszország Ukrajna ellen vasárnap hajnalban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint. Az orosz haderő több mint 200 rakétát és drónt vetett be a kombinált csapás során, amely az ország összes régióját érintette. A támadás egyik fontos célpontja Kijev volt, de Kárpátalját is légicsapás érte, ahol egy drón csapódott be egy erdős területen. Az ukrán hatóságok és a védelmi erők azonnal reagáltak a fenyegetésre. Mutatjuk az ezzel kapcsolatos legfontosabb híreket.