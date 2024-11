Rakétatámadás Kijevben - Ismét az ukrán főváros került a háború középpontjába

Portfolio 2024. november 17. 09:40

Ismét Kijev került az orosz-ukrán háború középpontjába, miután az ukrán fővárosban vasárnap hajnalban robbanások történtek. Az eset nem sokkal azután következett be, hogy az ukrán légierő figyelmeztetést adott ki egy esetleges nagyobb orosz rakétatámadás veszélyéről. A helyi hatóságok és a védelmi erők azonnal reagáltak a fenyegetésre. Eközben Kárpátalját is újabb légicsapás érte, ahol egy drón csapódott be egy erdős területen. Legfontosabb háborús híreink vasárnap.