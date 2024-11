Áttörhetett a gát Ukrajnában: sorra kapja meg az áhított felhatalmazásokat Kijev

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gyakorlatilag az ukrajnai háború eleje óta hangoztatja, hogy Kijev jelentős előrelépést tudna tenni, ha a nyugati fegyverekkel mélyen Oroszország területére is tudna támadni. Joe Biden amerikai elnök döntését követően a többi nyugati szövetséges is követte az amerikaiak példáját.

Az Egyesült Államok után az Egyesült Királyság és Franciaország is engedélyezte Ukrajnának, hogy a SCALP/Storm Shadow cirkálórakétáival mély csapásokat mérjen orosz területre. November 17-én vasárnap látott napvilágot, hogy a The New York Times értesülései szerint Joe Biden leköszönő amerikai elnök engedélyezte az ATACMS rakéták használatát mélyen Oroszország nemzetközi területén is, ez adhatott lökést az európai hatalmak véleményének megváltoztatásához. A modern nyugati csúcsfegyvereket először vélhetően az orosz és észak-koreai csapatok ellen vethetik majd be a kurszki területeken.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 11. 17. Belement Joe Biden az ukránok régi háborús kérésébe!

A nagy hatótávolságú nyugati cirkálórakéták bevetése oroszországi területek ellen régóta a politikai viták középpontjában helyezkedett el, mivel a legtöbb vezető úgy tartotta, hogy egy ilyen lépés eszkalálná a konfliktust Ukrajnában. Joe Biden amerikai elnök azonban mindössze két hónappal a ciklusa lejárta előtt megváltoztatta a véleményét, és megadta Zelenszkijéknek a kívánt engedélyeket. A több száz kilométeres mélységig hatékony rendszerek hatalmas károkat lehetnek képesek okozni az orosz létesítményekben. Azt várják ettől, hogy Moszkva inváziós képességei jelentősen csökkenhetnek Ukrajnában, ezzel pedig a frontvonalon is romlik a teljesítményük.

A brit/francia nagy hatótávolságú SCALP/Storm Shadow föld-levegő cirkálórakéták exportváltozata 250 kilométeres távolságban tud károkat okozni az ellenséges célpontok számára.

Párizs, illetve London olyan változattal is rendelkezik, amelyek akár 560 kilométeres hatótávolsággal bírnak. Az 5,1 méter hosszúságú rakéta repülési tömege akár 1300 kg, míg a robbanófej tömege 450 kg. Úgy tervezték meg, képes legyen a modern légvédelmi rendszereket is megkerülni, valamint a bunkerek elleni csapásokhoz is alkalmas. Az európai hatalmak már korábban is szállítottak Kijevnek ilyen fegyvereket, ám eddig kizárólag Ukrajna nemzetközileg elismert határain belül tetté lehetővé ezek bevetését.

Címlapkép forrása: John Keeble/Getty Images