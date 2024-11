Reggel a Portfolion is beszámoltunk arról, hogy Washington példáját követve

az európai hatalmak is engedélyezték a nagy hatótávolságú modern nyugati fegyverek bevetését oroszországi területek ellen

– tudósított erről a La Figaro. Nem sokkal később pontosítás érkezett, hogy a Fehér Ház óvatos hozzáállást tanúsít az ügyben, mivel csak a kurszki régióra terjed ki az engedély, nem az összes orosz területre, az amerikai elnök pedig az észak-koreai katonák megjelenése miatt határozta el magát.

Le Figaro has removed information about France and the UK authorizing strikes deep inside RussiaThe Le Figaro newspaper has updated its article and removed information that France and the UK have authorized Ukraine to use long-range SCALP and Storm Shadow weapons for strikes on pic.twitter.com/qJhxHtTvxN