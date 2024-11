Eldőlt: hiába Biden engedélye, nem kapja meg Ukrajna az áhított német szuperfegyvert

A legnagyobb német ellenzéki párt, a CDU elutasítja, hogy a Bundestag a február 23-i előrehozott választásokig szavazzon Taurus rakéták Ukrajnába küldéséről, így Kijev addig már biztosan nem kapja meg a nagy hatótávolságú rakétákat.

A hétvége folyamán az Olaf Scholz-féle koalícióból nemrég kilépő liberális FDP politikusa, Christian Dürr azt mondta, a Bundestag elé vihetik a Taurus rakéták Ukrajnába küldésének ügyét, miután a kormánypárti Zöldek és az ellenzéki CDU/CSU is azt sugallta, hogy igennel szavazna egy ilyen döntésre.

Olaf Scholz kancellár régóta ellenzi, hogy az akár 500 kilométeres hatótávot is elérő Taurus rakétákból Ukrajna is kapjon. Szavazás is volt már erről a Bundestagban a CDU/CSU javaslatára, akkor a kormánykoalíció pártjai elutasították a javaslatot.

Hétfőn a Zöldek kancellárjelöltje, a jelenlegi alkancellár Robert Habeck is kijelentette, amennyiben kancellárrá választanák, Taurusokat küldene Ukrajnának.

Vasárnap Joe Biden amerikai elnök megadta az engedélyt, hogy ATACMS rakétákkal orosz területeket támadjanak az ukránok. Moszkva a lépésben háborús eszkalációt lát, ugyanakkor az engedély egyelőre kifejezetten csak a Kurszki területre vonatkozik.

Olaf Scholz kancellár szóvivője hétfőn megerősítette, a kancellár továbbra sem tervezi, hogy Taurusokat küldjön Ukrajnának.

A Berliner Zeitung jelentése szerint a CDU az előrehozott választásokig nem akar már szavazni a Taurusokról.

Az FDP-nek el kell fogadnia, hogy több lehetőséget is adtunk neki, hogy segítsen Ukrajnának a Taurusszal. De nekik fontosabb volt a koalíció, és ezért Ukrajna drágán megfizetett. Egy újabb indítvány, ami nem kap többséget, és ami Scholzot amúgy sem érdekli, csak egy PR-siker lenne Putyinnak

– jelentette ki a CDU frakcióvezető-helyettese, Johann David Wadephul, aki szerint minél gyorsabban lesz kancellár a párt elnöke és kancellárjelöltje, Friedrich Merz, az annál jobb Ukrajna és Európa biztonságának.

Merz egy múlt heti interjúban azt mondta, kormányra kerülése esetén előbb 24 órás ultimátumot adna Vlagyimir Putyinnak, és ha nem fejezi be a háborút, engedélyt adna Kijevnek nagy hatótávolságú fegyverek bevetésére, majd megindítaná Ukrajnába a Taurus-szállítmányokat.

