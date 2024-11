Jó hírt kapott Kijev Párizsból – Felcsillant a reménysugár Ukrajna számára

Ellentmondásos hírek jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy az európai hatalmak is engedélyezték a nagy hatótávolságú cirkálórakéták bevetését Oroszország területe ellen. Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter viszont még nyitva hagyta a lehetőséget – írja a The Moscow Times.

Nem sokkal azt követően, hogy Joe Biden amerikai elnök megadta az áhított engedélyt Kijev számára, hogy a nagy hatótávolságú ATACMS rakétákkal oroszországi célpontokra mérjen csapást. A döntést követően szinte azonnal újságcikket közölt a francia Le Figaro című lap arról, hogy London és Párizs is követte Washington példáját, ők is engedélyezik a 250 kilométeres távolságban bevethető Storm Shadow/SCALP rakéták használatát orosz területeken. Hivatalos megerősítés viszont nem jött, majd később tovább árnyalta a képet, hogy az újság is eltüntette az oldaláról az erről szóló sorokat. Külön pikantériát jelentett, hogy az amerikai lépésről is kiderült, hogy az kizárólag Kurszk megye területére érvényes.

A francia tárcavezető hétfőn viszont azt mondta, hogy egyáltalán nem tartja kizártnak, hogy Párizs mégis megadja az engedélyt Kijevnek. A kijelentés mindazonáltal egyáltalán nem jelent újdonságot, Emmanuel Macron francia elnök már májusban elmondta, hogy Franciaország nyitottan áll a kérdéshez.

Nyíltan kijelentettük, hogy ez egy olyan lehetőség, amelyet megfontolnánk, ha lehetővé tennénk, hogy olyan célpontokra csaphassunk, ahol az oroszok jelenleg támadják meg Ukrajna területét

– mondta el Jean-Noel Barrot.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök régóta kéri már a nyugati országokat, hogy engedélyezzék a legmodernebb nagy hatótávolságú rakétáik használatát oroszországi célpontok ellen, mivel ettől az orosz inváziós képességek jelentős romlását várja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images