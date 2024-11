Joe Biden nem mindennapi helyről jelentkezett be

Joe Biden első hivatalban lévő amerikai elnökként látogatott el a világ legnagyobb trópusi esőerdejébe, a dél-amerikai Amazonasba.

A leköszönő elnök kormányzatának egyik legfontosabb céljának nevezte a klímaváltozás elleni harcot.

Erős alapot hagyok az utódomnak és az országomnak, amelyre építhetnek, ha úgy döntenek. Igaz, egyesek megpróbálják tagadni vagy késleltetni az Amerikában zajló tisztaenergia-forradalmat, de senki, senki nem fordíthatja vissza, hiszen párttól és politikától függetlenül oly sokan élvezik ennek előnyeit

- mondta Biden a brazíliai Manausban, hozzátéve: a kérdés, hogy melyik kormány áll ennek az útjába, és melyik ragadja meg ezt a hatalmas lehetőséget. Biden utazása egybeesik az ENSZ azerbajdzsáni klímakonferenciájával, amelynek jövőre Brazília a házigazdája.

A Fehér Ház közölte, 50 millió dollárt biztosítottak eddig az esőerdő megőrzését célzó Amazonas-alapba,

vasárnap pedig további 50 millió dolláros hozzájárulást jelentettek be.

I'm proud to be the first sitting U.S. President to visit the Amazon rainforest.We must recommit to protecting our planet. Our world's forests are one of the most powerful solutions we have to fight climate change. pic.twitter.com/MVEuddDQoS