Kiderült, hogy mire készül Oroszország Ukrajnában: hamarosan beköszönt a tél, de ez nem veszi el Moszkva kedvét

Az orosz hadvezetés a téli harcokat városi területekre összpontosítaná, ennek pedig egy sor oka van. Moszkva egyelőre nem tervezi csökkenteni a donbaszi hadműveletek intenzitását, viszont a leghidegebb hónapokban néhány fontosabb pontra korlátozná a harcok többségét, ennek pedig alapos indokai vannak - közölte az Institute for the Study of War (ISW)