Csúnyán leszerepelt Oroszország rendszere az amerikai fegyverekkel szemben – Így már Moszkva szövetségese sem kér belőle

Kevesebb mint egy hónappal ezelőtt az Iránban tartózkodó orosz légvédelem, vagyis a megmaradt három darab Sz-300-as nem tudott visszaverni egy izraeli rakétatámadást, ráadásul a rendszerek maguk is megsemmisültek az amerikai és izraeli hírszerzés szerint.

Irán nem kérte az Sz-400-as rendszert Oroszországtól

- mondta Davud Sejkján, a Forradalmi Gárda egyik fontos parancsnoka az állami média által sugárzott videóinterjúban.

A jelenlegi rendszereink sokkal nagyobb képességekkel rendelkeznek, mint az Sz-400-as

– tette hozzá, kiemelve, hogy Teherán jelenleg is aktívan használja az orosz gyártmányú Sz-300-as rendszereket, egyúttal tagadva azok megsemmisülését.

Augusztus elején a The New York Times arról számolt be, hogy az iráni vezetés az Izrael elleni háborútól tartva fejlett légvédelmi rendszereket kért Moszkvától. A kérés Szergej Szoigu orosz biztonsági főtitkár teheráni látogatása során hangzott el - mondta el a lapnak két, a katonai elképzeléseket jól ismerő iráni tisztviselő.

Amikor Izrael október 1-jén választ ígért az iráni rakétatámadásra, az iráni média olyan meg nem erősített információkat kezdett szivárogtatni, amelyek szerint Oroszország legalább egy század Szu-35-ös vadászrepülőgépet és meg nem határozott számú Sz-400-as rendszert szállíthat Teheránnak, de erre nem került sor - jegyezte meg az Euronews.

Végül Irán légvédelme képtelen volt bármit is tenni az izraeli támadás ellen, amelyet mintegy 100 repülőgép, köztük F-35-ös lopakodó vadászgépek hajtottak végre október 26-án. Izrael a bombázás során működésképtelenné tett 12 olyan létesítményt, amelyek üzemanyagot állítanak elő az iráni ballisztikus rakéták számára, illetve megsemmisített egy titkos kutatóközpontot, amelyben nukleáris fegyverekkel kapcsolatos kutatások folytak.

Ráadásul a szolgálatban lévő három Sz-300-as rendszer nemcsak hogy nem védte meg az iráni célpontokat, hanem állítólag maguk is megsemmisültek.

Amerikai és izraeli tisztviselők a The Wall Street Journalnak nyilatkozva megjegyezték, hogy ha az orosz rendszerek képesek voltak is lelőni néhány rakétát, az csak néhány volt.

Irán összesen négy Sz-300-as komplexummal rendelkezett, de ezek közül az egyiket még az év elején egy izraeli csapás érte.

