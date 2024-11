Donald Trump is élőben nézi majd Elon Musk látványos rakétatesztjét

Elon Musk űripari vállalata, a SpaceX kedden fogja a hatodik tesztrepülésére indítani a Starship rakétarendszerét, amelyet a tervek szerint a NASA is használna majd a jövőbeli Hold és Mars-missziói során. A Texasban zajló teszten az Egyesült Államok frissen megválasztott elnöke, Donald Trump is részt vesz majd, ami újabb jele a megválasztott elnök és a milliárdos vállalkozó szoros kapcsolatának - jelentette a New York Times