Elmagyarázták az oroszok, miért nem használtak még atomfegyvert Ukrajna ellen

Oroszország nem volt a létét fenyegető veszélyben, ezért nem használt eddig az ukrajnai háborúban atomfegyvert – magyarázták orosz szakértők az MK.ru-nak.

Az orosz lap Dmitrij Trenyint és Szergej Oznobiscsevet kérdezte a háború eszkalációjáról és az orosz nukleáris doktrína módosításáról. Mindketten egy-egy orosz biztonságpolitikai thinktankben töltenek be vezető pozíciót. Oroszország területét ma amerikai ballisztikus rakétákkal támadta Ukrajna, Moszkva módosította a nukleáris doktrínáját.

Szergej Oznobiscsevet egyebek mellett arról is kérdezte a lap, hogy miért van az, hogy Ukrajna betört Oroszország Kurszk régiójában és megszállva tartja a megye egy részét, de az orosz elnök még mindig nem rendelte el nukleáris fegyverek bevetését.

A szakértő azt mondta:

az orosz nukleáris doktrína szerint eddig csak akkor volt használható atomfegyver, ha Oroszország léte veszélybe kerül, egzisztenciális krízis alakul ki. Szerinte ez a helyzet nem állt fenn.

Oznobiscsev arra is reflektált, hogy az orosz nukleáris doktrína mostani módosítása szerinte erős üzenet a Nyugatnak: remélhető most, hogy nem fogják tovább eszkalálni a háborút és Ukrajnát is visszafogják.

Dmitrij Trenyin közben azt hangsúlyozta:

Kurszknál akár használhatott volna Vlagyimir Putyin orosz elnök atomfegyvereket, de nem tette.

Ez arra mutat rá, hogy az orosz nukleáris doktrína rugalmas és végeredményében az orosz vezetőnek kell döntenie a fegyverek alkalmazásáról.

Címlapkép forrása: Shutterstock