Hatalmas partraszállásra készültek, pillanatok alatt totális kudarc lett az akció vége – Nyilvánosságra hozták Ukrajna legtitokzatosabb akciójának részleteit

Az ukrán fegyveres erők első egységei a 2023-ban beharangozott (és szintén kudarcos) nagy nyári ukrán ellentámadáshoz viszonyítva kicsit elcsúsztatva, októberben szálltak partra Krinkij mellett. Az egységek egy időre a település legnagyobb részét is ellenőrzésük alá vonták, végül 2024 júliusában függesztették fel a műveletet.

Vagyis közel kilenc hónapon keresztül tartották a hídfőt Kijev katonái.

A hadműveletben főként ukrán tengerészgyalogosok vettek részt: a 35. és 36. dandár a tapasztaltabbak közül, valamint a 37. és 38. tengerészgyalogos dandár a frissen kiképzett egységek közül.

A támadás első időszakában három hídfőt alakítottak ki a Dnyeper bal partján: Piscsanyivka, az Antonovszkij híd lábánál és Krinkij térségében. Ez körülbelül 1-2 hétig állt fenn, ezt követően már csak Krinkire fókuszáltak. Valószínűleg a művelet teljes kilenc hónapja alatt Krinkij falu soha nem került a tengerészgyalogosok teljes ellenőrzése alá.

Ukrainians operating around the Antonovskyi Bridge. pic.twitter.com/0JDQcVtq0f

A harctér dinamikája is elég egyöntetű volt: miután az ukrán egységek megvetették a lábukat a bal parton, Moszkva sem emberi, sem haditechnikai erőforrást nem kímélve igyekezett beleszorítani az egységeket a Dnyeperbe. Így az akció közel teljes időszaka védekezéssel, semmint az ukrán támadás kibontakozásával telt.

A beszélgetőpartnerek elmondása szerint Nagy-Britannia, mint tengeri hatalom szorgalmazta, hogy Ukrajna fektessen nagyobb figyelmet a déli területekre, és a vízi műveletekre, ha már rendelkeznek tengerészgyalogsággal. Ennek megfelelően a szigetország is besegített az új, tengerészgyalogos egységek kiképzésénél, még 2023 februárjában.

Végül 2023 elején küldöttség érkezett Ukrajnába, amely meggyőzte a Zaluzsnyij vezette vezérkart a tengerészgyalogság szükségességéről és a Dnyeper-menti előkészületekről. A britek azzal érveltek, már a kiképzés is elég fenyegetően hathat Moszkva számára, hogy erőket csoportosítsanak át.

Megértettük, hogy a gyakorlatok után a Kinburn-szoroshoz hajózunk, vagy a Dnyepert vagy a Krímet szabadítjuk fel. Tisztában voltunk azzal is, hogy vízi akadályok leküzdésére irányuló művelet mindig 70-80%-os veszteséggel jár

– mondta az egyik nyilatkozó tengerészgyalogos.

A partraszállás körülményeit és a közel 9 hónapos eseménysort ma is rendkívül sok rejtély övezi: a katonák és parancsnokok – félve az ellenük lefolytatandó eljárásoktól – eleinte nem nyilatkoztak, a sajtót pedig nagyon korán kitiltották a térségből. Az Ukrajinszka Pravda 20 beszámolót összegyűjtve rakta össze a történteket.

Nem akarom, hogy úgy tűnjön, mintha mészárlásba vetettek volna minket. Nyithattunk volna egy második frontot, és megváltoztathattuk volna a háború menetét, ahogy az a normandiai partraszállásnál történt. De a helyzet az első hét után bonyolulttá vált , ez súlyos veszteségekhez vezetett

– nyilatkozta a célokról egyik tengerészgyalogos. A beszélgetőpartnerek több, mint fele, és két alakulatparancsnok is hangsúlyozta: a hadművelet eredeti céljait lehetetlen volt teljesíteni.

A támadást egyébként 2023 nyarára tervezték, csakúgy, mint a szárazföldi ellentámadást, azonban a kahovkai víztározó felrobbantása, és ezzel a Dnyeper torkolatának az elárasztása keresztülhúzta a számításaikat. Ugyanakkor ez a lépés elmosta az orosz védelmet is, így a háttérben akár az a megfontolás is állhat, hogy a szárazföldi támadás elindításáig kivártak.

