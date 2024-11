Itt van Oroszország válasza az amerikai ATACMS-rakétákra: átírják a nukleáris elrettentés doktrínáját

A hivatalosan „Az Orosz Föderáció állampolitikájának alapjainak jóváhagyásáról a nukleáris elrettentés területén” nevű frissített dokumentum egyik legfontosabb újítása, hogy módosították azoknak a fenyegetéseknek a listáját, amelyekre Moszkva akár nukleáris csapással is válaszolhat. Kiemelt például, hogy az ilyen típusú elrettentést akkor is használhatja az orosz vezetés, ha egy nukleáris hatalom által támogatott, nem nukleáris állam által elkövetett támadást követ el, ez közös agressziónak minősül. A szuverenitás megsértésére vonatkozó súlyosbítás akkor is érvényes, ha hagyományos fegyverrendszerről van szó. Ilyen lehet akár egy Fehéroroszország elleni támadás vagy az orosz határt átlépő, tömeges rakéta- és légicsapás, beleértve a drónokat is.

Másik fontos módosítás, hogy egy katonai tömb vagy koalíció részét képező állam bármilyen agressziója az egész szövetség agressziójának minősül.

Ezeket az átalakításokat nehéz nem úgy értelmezni, hogy az egyértelműen az Egyesült Államok és NATO ellen szólnak, és a közelmúlt eseményeire reflektál. A módosítás várhatóan szerte a világon komoly aggályokat fog okozni.

