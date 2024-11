Máris kilőtte az első ATACMS-rakétát Ukrajna? Gigantikus tűzgolyó emelkedett Oroszország fölé

Helyi lakosok osztottak meg több videót a robbanásokról, amelyek kedd hajnalban, a brjanszki régióban található karacsevi katonai lőszerraktárnál történtek.

A depó mintegy 115 kilométerre található Ukrajnától.

Large explosions are seen at a major ammunition depot, GRAU arsenal in Karachev in the Bryank Oblast of Russia, located 115km from Ukraine There is a possibility this is the first ATACMS strike on Russia during the war pic.twitter.com/EYnHADljHu

Alekszandr Bogomaz, a Brjanszki terület kormányzója a Telegram-csatornáján közölte, hogy Kijev drónokkal végrehajtott támadási kísérletét meghiúsították. Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint mintegy 10 darab UAV-ot észleltek és semmisítettek meg.

Bár az orosz közlemények nem írnak a nyugati típusú rakétákról/robotfegyverekről, ez nem jelenti azt, hogy Ukrajna nem hajthatott végre ilyen támadást, az orosz közvélemény elől máskor is elhallgattak ilyen típusú információkat.

Ukraine may have used an ATACMS missile to hit a target inside Russia. An ammunition depot in the Bryansk region was attacked last night. The 67th arsenal in Karachev was hit by what locals claim was a missile and not a drone. Geolocated at 53.1449695086295, 34.95100736498948 pic.twitter.com/KbaMllaldQ