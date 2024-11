Újabb milliárdost emel be a kormányába Donald Trump

Howard Lutnick neve nem ismeretlen a Wall Streeten. Az 1980-as években csatlakozott a Cantor Fitzgeraldhoz, ahol jelenleg is elnök-vezérigazgatói pozíciót tölt be. A 2001. szeptember 11-i terrortámadások után Lutnick az üzleti élet egyik meghatározó szereplőjévé vált. A cég irodái a World Trade Center északi tornyában voltak, és a támadásban több száz alkalmazottjuk vesztette életét, köztük Lutnick testvére is.

A tragédia után Lutnick minden évben adománygyűjtést szervez szeptember 11-én, amelyen gyakran neves sportolók és hírességek is részt vesznek. Az esemény célja, hogy pénzt gyűjtsenek különböző jótékonysági szervezetek számára.

Lutnick a Wall Street Journalnak adott interjújában kiemelte, hogy a 9/11 utáni tapasztalatai alkalmassá teszik arra, hogy segítsen a következő kormányzat személyzetének összeállításában.

"Több száz alkalmazottat kellett felvennem, miután munkatársaim nagy része meghalt szeptember 11-én" - nyilatkozta.

Az üzletember korábban is támogatta Trump kampányait, most azonban hivatalos szerepet is vállalt, mint az elnöki átmenetet levezénylő csapat egyik vezetője.

Teljes mellszélességgel kiáll Trump gazdasági programja mellett, beleértve a kereskedelmi vámokra vonatkozókat is, melyek negatívan érinthetik az amerikai vállalkozásokat.

A The Wall Street Journal beszámolója szerint Lutnick eredetileg a pénzügyminiszteri posztra pályázott, és olyan befolyásos szövetségesek támogatását megszerezte, mint Elon Musk. A lap szerint azonban Trumpot irritálta Lutnick és versenytársa, Scott Bessent kemény versengése az állásért.

Amennyiben Lutnick elfogadja a kereskedelmi miniszteri kinevezést, el kell szakadnia a Cantor Fitzgerald és több más vállalkozás napi működésétől. Ez érinti a BGC Group befektetési céget és a Newmark Group ingatlanközvetítő vállalatot is, amelyeknek jelenleg vezetője.

