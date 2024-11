Átlépték a vörös vonalat: Storm Shadow cirkálórakétákat lőttek ki Oroszországra

Nem világos egyelőre, a támadás pontosan milyen létesítményt célzott, ahogy az sem, hogy az incidens milyen károkat okozott. Állítólag 12 rakéta csapódott be Oroszország területére.

A támadás tényét brit kormányzati források is megerősítették.

A massive attack of 12 missiles, presumably British-made Storm Shadows struck the Russian Kursk region. Russian air defense is not capable to stop this barrage. Debris on the ground supports the assumption that Storm Shadows are used.Russias red lines absolutely exposed as pic.twitter.com/JXgD0fOrAf