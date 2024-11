Moszkva tovább emeli a tétet az ATACMS-ok miatt: interkontinentális ballisztikus rakétákat fordítanak Kijev felé

Szerda délelőtt az Egyesült Államok kijevi nagykövetsége arról tájékoztatott, hogy súlyos támadásról értesültek, ezért bezárják az épületet és biztonságba vonulnak a dolgozóik. Hamarosan egy sor másik ország is hasonlóan cselekedett. Délelőtt még nem lehetett pontosan tudni, hogy pontosan milyen jellegű rakétatámadásról beszélhetnek, mivel Kijevet folyamatosan érik orosz drón- és rakétatámadások. Nem sokkal később viszont arról érkeztek jelentések, hogy Oroszország drasztikus válasszal reagál arra, hogy Ukrajna ATACMS rakétákkal lőtte a területét: interkontinentális ballisztikus rakétákkal fogja megtámadni Ukrajnát. Az amerikai konzulátus pontosan megnevezte, hogy „konkrét értesítést” kaptak, valamint aznapra várják a csapást.

Update: Ukrainian Intelligence is reporting that Russian forces are preparing to launch the RS-26 from Kapustin (Astrakhan) in a possible strike on Kiev! Range is up to 6,000 km.Accuracy - 150 m.Starting weight - 50 tons.The weight of the warhead is 1.2 tons. pic.twitter.com/ZcmnsT8llP