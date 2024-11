Aggasztó számot mondtak be a szakértők: ha ez igaz, óriási veszéllyel néz szembe Ukrajna

Oroszország hónapok óta visszafogta a légicsapásait Ukrajna ellen, főként Sahed-drónok bevetésére korlátozva az éjszakai akciókat. Egyes elemzők akkor úgy vélték, Moszkva egy téli hadjáratra készülődik ezzel a lépéssel.

Az elmúlt napok alapján úgy tűnik, ez a téli hadjárat a megmaradt ukrán energetikai infrastruktúra ellen megkezdődött,

csütörtökön először lőttek ki például interkontinentális ballisztikus rakétát a védekező ország területére.

Az ukrán jelentés szerint Oroszország arzenáljában jelenleg körülbelül másfél ezer rakéta található, köszönhetően egyrészt a takarékoskodásnak, másrészt pedig a termelés folyamatos növekedésének.

