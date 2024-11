Interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki Oroszország Ukrajnára – Most akkor mi lesz?

Oroszország az éjjel több rakétát is kilőtt Dnyipró városra,

a támadás során egy interkontinentális ballisztikus rakéta (ICBM) is becsapódott a településre.

A kilőtt ICBM nem szállított nukleáris robbanófejet.

Az ukrán légierő jelentése szerint az orosz csapásmérő erők Asztrahán régióból indították az interkontinentális rakétatámadást, a fegyver típusát nem nevezték meg.

Tegnapi információk szerint RSz-26 Rubezs típusú ICBM-eket helyeztek tűzkészenlétbe az orosz csapásmérő erők ebben a régióban, valószínűleg ezt lőtték ki Ukrajnára:

A légierő nem osztott meg információkat arra vonatkozóan, hogy az oroszok pontosan mit találtak el és mekkora kárt okoztak. Dnyipropetrovszk megye kormányzója annyit közölt, hogy egy iparlétesítményt ért találat és ezen kívül még két helyen nagyobb tűz van a városban.

A kárfelmérés és a sérültek mentése még folyamatban van, de nincs arról információ, hogy drasztikus, Dnyipró jövőjére nézve katasztrofális kár keletkezett volna.

The Ukrainian Air Force confirmed that Russia struck the Ukrainian city of Dnipro with a conventionally armed ICBM this morning, marking the first combat use of an ICBM in history. Footage from Dnipro showed glowing reentry vehicles hitting the ground around 5 AM local time. pic.twitter.com/PWTGajH9bT