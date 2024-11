Nate Silver: Joe Bidennek le kellene mondania

Van bármi különös okunk feltételezni, hogy Biden alkalmas most az elnökségre? Ez egy nagyon nehéz feladat. Veszélyes világban élünk. A döntések rendkívül nagy tétekkel bírnak Ukrajna kapcsán. Le kellene mondania, és hagyni, hogy Harris az utolsó 2 hónapban elnök legyen

- fogalmazott Nate Silver az X-en.

Is there any particular reason to assume Biden is competent to be president right now? It's a very difficult job. It's a dangerous world. Extremely high-stakes decisions in Ukraine. He should resign and let Harris serve out the last 2 months. https://t.co/02huFqQT3W