Őrült térképen Moszkva terve: leszalámiznák Ukrajnát, ez Magyarország határát is érinti

Tegnap a Portfolion is beszámoltunk arról, hogy Oroszországban terveket készítettek a globális politikai-katonai helyzet 2045-ig tartó alakulásáról, amely tartalmazta Ukrajna teljes felosztását. A térképet ukrán híroldalak is megosztották, majd a közösségi médiában is terjedni kezdett.

Russia plans to divide Ukraine into three parts by 2045 and may voice this idea to Trump, Interfax-Ukraine reports, citing intelligence sources. 1. pic.twitter.com/RMWRg8odDA