Az orosz parlament alsóháza (Duma) támogatja Vlagyimir Putyin azon kijelentését, mely szerint Oroszországnak joga lenne megtámadni a NATO-t, mert nagy hatótávolságú fegyverekkel látják el Ukrajnát – jelentette ki Vjacseszláv Vologyin, a Duma házelnöke.

Vologyin Telegram-csatornáján írt ki egy elég hosszú értékelést a kialakult helyzetről. A poszt legfontosabb része a következő:

Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin egy helyes döntést hozott, melyet mi [a Duma - a szerk.] támogatunk. Az olyan helyzetben, ha az Egyesült Államok és európai szövetségeseik az Oroszországi Föderáció területét támadják rakétákkal, ez a helyes és régóta várt válasz. Az országunknak megvan a joga arra, hogy fegyvert használjon azon katonai létesítmények ellen ezekben az országokban, ahonnan minket támadnak”

– írta ki Vologyin.

Azt írja:

az Egyesült Államok és Nagy-Britannia is segítette Ukrajnát Brjanszk és Kurszk rakétákkal való megtámadásában, hiszen nyugati katonai specialisták és műholdas adatok segítették Kijevet a támadásban.

Vologyin azzal zárja gondolatait: a leköszönő Biden-kormány most szándékosan komplikálja a dolgokat, pedig lehetne esély a békére, közben globális szintre is eszkalálódhat az ukrajnai konfliktus.

Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap arról beszélt: mivel Oroszországot a nyugati rakéták támadják, Moszkvának minden joga megvan támadást mérni azokra a katonai létesítményekre, raktárakra, ahonnan ezeket az eszközöket szállítják.

Sem Vologyin, sem Putyin nem mondja ki azt, hogy explicit meg fogják támadni a NATO-t, csak arról beszélnék, hogy Oroszországnak joga lenne így tenni. A kemény retorika célja elrettenteni Amerikát és szövetségeseit attól, hogy nagy hatótávolságú rakétákat szállítsanak Ukrajnának.



Emellett nyilván orosz érdek, hogy fokozzák a feszültséget és megosztottságot is a NATO tagállamaiban, hiszen az ilyen üzenetek nyilvánvalóan erős negatív érzéseket váltanak ki a nyugati lakosság jelentős részéből, akik így nyomást gyakorolhatnak a demokratikus rendszerek vezetőire.



Az orosz haderő jelenleg helyzetben van Ukrajnában: Moszkva is tisztában van azzal, hogy jó esély van rá, hogy jövőre akár jelentős területfoglalással le is tudják zárni a háborút. Ebben a helyzetben totálisan értelmetlen dolog lenne megtámadni a NATO-t.

