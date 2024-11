Incidens történt az Indiai-óceánon: az indiai flotta tengeralattjárója keveredett bajba

A baleset következtében a 13 fős Marthoma legénysége megmentéséért akció indult. A jelenlegi ismeretek szerint 11 embert biztonságba helyeztek, valamint 2 matrózt egyelőre eltűntként kezelnek. Az ütközés még november 21-én este történt, a hatóságok azonnal megkezdték a munkálatokat. Az indiai haditengerészet szóvivője erről részleteket is elárult:

Az indiai haditengerészet hat hajóval és repülőgéppel azonnal megkezdte a keresési és mentési erőfeszítéseket. A legénység tizenegy tagját sikerült eddig kimenteni

– mondta. Hozzátette, hogy további eszközöket irányítottak a térségbe, hogy fokozzák a műveletek hatékonyságát.

