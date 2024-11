Ritka felvétel: ripityára szaggatták a legendás amerikai páncélost az orosz fegyverek

Friss felvételt közölt egy Telegram-csatorna, amelyen egy, az Amerikai Egyesült Államokban gyártott M2A2 Bradley személyzete vizslatja egy másik lövészpáncélos maradványait.

A Kurahove környékén, vagyis az oroszországi Kurszk régióban készült felvételen jól látható, hogy a gyalogsági harcjárművet darabokra tépte a detonáció ereje. A torony maradványai méterekkel odébb láthatóak, míg a kiégett alváz a feje tetejére állt.

M2A2ODS-SA which suffered an explosion and broke apart. Kurakhove, Donetsk oblast. pic.twitter.com/0V51K0hhoW