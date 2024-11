Vezető nyugati kutatóintézet: tönkretette a háború az orosz katonai alakulatok krémjét

Az orosz hadsereg elit egységeinek hatékonysága jelentősen csökkent az ukrajnai háborúban - állapítja meg egy vezető amerikai kutatóintézet. A korábban specializált feladatokra kiképzett alakulatok ma már hagyományos gyalogsági szerepkörben harcolnak, ami negatívan befolyásolhatja az esetleges észak-koreai csapatok bevetését és tapasztalatszerzését is - írta a Sky News

Az Institute for the Study of War (ISW) legfrissebb jelentése szerint az orosz hadsereg korábban elitnek számító egységei egyre kevésbé hatékonyak az ukrajnai háborúban. A washingtoni székhelyű kutatóintézet elemzése rámutat, hogy a háború előtt létező minőségi különbségek az orosz alakulatok között mára jórészt eltűntek.

Az egykor elitnek vagy specializáltabbnak tekintett orosz alakulatokat, mint például a VDV vagy a haditengerészeti gyalogsági egységek, most lényegében gépesített lövészegységekként működnek

- állapítja meg a jelentés.

A kutatóintézet arra is felhívja a figyelmet, hogy az orosz főparancsnokság kénytelen volt "elkapkodni" az újoncok kiképzését és bevetését a magas veszteségek miatt keletkezett hiányok pótlására. Ez a tendencia jelentősen befolyásolhatja az esetleges észak-koreai csapatok alkalmazását és tapasztalatszerzését is.

"Észak-Korea azon képessége, hogy megtanulja és integrálja az Oroszország oldalán folytatott harcok tanulságait, valószínűleg jelentősen romlik, ha az orosz katonai parancsnokság észak-koreai csapatokat alkalmaz ugyanolyan gyalogsági támadásokban, mint a legtöbb orosz katonát" - olvasható a jelentésben.

Az ISW elemzői szerint, ha Moszkva ugyanúgy használná Phenjan csapatait, mint a sajátjait, Észak-Koreának hasonlóan magas veszteségarányra kellene számítania. Ez pedig jelentősen csökkentené azokat az intézményi tapasztalatokat, amelyeket az észak-koreai hadsereg remélhetett volna az Oroszország oldalán vívott harcokból.

