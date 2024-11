Egyetlen ábra mutatja, hogyan morzsolta szét az ukrán védelmet idén Oroszország

Az orosz-ukrán háború 2024-ben az egy évvel azelőtti helyzethez képest rengeteg terület cserélt gazdát, főleg az oroszok haladtak sokat.

Új térkép jelent meg azzal kapcsolatban, hogy mekkora volt az orosz csapatok területi nyeresége 2024-ben. Az ábrán a kelet-ukrajnai front látható, ahol szinte mindenütt előrébb tudta tolni nyugat felé az állásait az orosz haderő. A leglátványosabb áttöréseket délen érték el, Avgyijivka térségében, ahol februárban törték át a védelmi vonalakat a támadók. Ettől kezdve folyamatosan haladtak itt nyugat felé a csapatok, lassan megközelítették Pokrovszk városát is.

Опубликована инфографика продвижения ВС РФ за 11 месяцев 2024 года pic.twitter.com/QO9hQbGLjy — Донбасс (Сегодня) November 23, 2024

Az elmúlt napokban kisebb területi nyereségekről számoltak be az oroszok, most a legfontosabb hadműveleti célt Kurahova városának bevétele jelenti. A településen korábban körülbelül 20 ezer ember élt, valamint itt volt Ukrajna egyik legnagyobb hőerőműve. Az ismertetett információk szerint a létesítményt kitelepítette innen Kijev. Mindkét fél arról számolt be, hogy Kurahova keleti részébe már betörtek az oroszok,

Moszkva szerint már a város felét ők ellenőrzik, Kijev szerint csak az ötödét.

Dél felől is látványosan megnőtt az oroszok területe, ebben Vuhledár eleste volt a kulcs, az erőd októberi bevételét követően Moszkva gyorsan tudott észak felé nyomulni. A térségben egy katlan kezdett kialakulni, az ukránokat a bekerítés fenyegeti, ezért várhatóan hamarosan kivonulnak a területről.

