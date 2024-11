Oroszország volt elnöke: az Oresnyik bevetésével megváltozik a háború menete

Ez természetesen megváltoztatja a különleges katonai művelet menetét

– mondta a korábbi orosz elnök a lépésről.

Joe Biden november 17-én adott engedélyt arra, hogy az ukrán hadsereg Orosország területe ellen használja az ATACMS rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákat. Kijev ezt követően nem sokáig várt az első bevetéssel, kedden hajnalban egy brjanszki fegyveraktár ellen be is vetette az amerikai rendszert. Moszkva nem hagyta válasz nélkül az esetet, ezért előbb a nukleáris doktrínája megváltoztatásával, majd ballisztikus rakétákkal is válaszolt az ukránoknak

Csütörtökön az oroszok bevetették a korábban ismeretlen Oresnyik rendszert Dnyipró városa ellen. Erről a fegyverről keveset tudni, Vlagyimir Putyin elmondása alapján ez egy egy hiperszonikus rakéta, Mach 10-es sebességgel repül, MRBM, tehát hatótávolsága valahol 1000-3500 kilométer között lehet, MIRV, vagyis egy hordozórakéta több robbanófejet tud célba juttatni.

Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images