Hiába nem tombol már a Covid-járvány, a szörnyű számok után tovább súlyosbodik egy probléma

Az Egyesült Államokban a koronavírus-járvány alatt megnövekedett alkoholfogyasztás nem csökkent az elmúlt években, sőt, további enyhe emelkedést mutat. A legfrissebb kutatások szerint az amerikaiak közel 70 százaléka fogyaszt rendszeresen alkoholt, és aggasztó módon nőtt a nagyivók aránya is. A szakértők szerint a stressz és a megváltozott életkörülmények állhatnak a jelenség hátterében - írja a CNN

A Dél-kaliforniai Egyetem Keck School of Medicine kutatói által az Annals of Internal Medicine szakfolyóiratban publikált tanulmány szerint az amerikai lakosság alkoholfogyasztása 2021-ben és 2022-ben is növekvő tendenciát mutatott. A kutatás során a 2018-as évet vették alapul, és összehasonlították a 2020-as, valamint 2022-es adatokkal. A felmérésben összesen több mint 80 ezer válaszadó vett részt.

Az eredmények azt mutatják, hogy 2022-ben az amerikaiak 69,3 százaléka fogyasztott valamilyen mennyiségű alkoholt, amely enyhe növekedést jelent a 2020-as 69 százalékhoz és a 2018-as 66,3 százalékhoz képest. A nagyivók aránya is emelkedett:

2022-ben már a megkérdezettek 6,3 százaléka tartozott ebbe a kategóriába, szemben a 2020-as 6,1 és a 2018-as 5,1 százalékkal.

Abban reménykedtem, hogy csökkenést fogunk látni az alkoholfogyasztásban, de gyakorló májspecialistaként azt tapasztalom, hogy határozottan emelkedett a májelégtelenségben szenvedő betegek száma

- nyilatkozta Brian Lee, a tanulmány vezető kutatója.

A vizsgálat kimutatta, hogy az alkoholfogyasztás növekedése minden demográfiai csoportban megfigyelhető volt. A legnagyobb változás a fehér amerikaiak körében történt, ahol a nagyivók aránya 7,3 százalékra emelkedett.

Érdekes módon a nők körében magasabb volt a nagyivók aránya (6,45%), mint a férfiaknál (6,1%).

A járvány súlyos következményekkel járt: az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központjának (CDC) adatai szerint 2020-ban több mint 49 ezer alkoholfogyasztással összefüggő haláleset történt.

A világjárvány csúcspontján naponta átlagosan 488 ember halt meg a túlzott alkoholfogyasztás következtében.

Jagpreet Chhatwal, a Massachusetts General Hospital szakértője szerint az eredmények nem meglepőek:

Az alkoholfogyasztás az elmúlt években folyamatosan nőtt. A társadalomban a növekvő stressz és a kiégés fokozza ezt a tendenciát.

A szakértők szerint a megoldást az alkohol hozzáférhetőségének korlátozása, a súlyosabb adóztatás és a jobb tájékoztatás jelentheti.

Az embereknek tudniuk kell, hogy mi a káros alkoholfogyasztás, és mit tesz a szervezetünkkel

- hangsúlyozta Lee, hozzátéve, hogy az alkoholt több mint 200 betegséggel hozták már összefüggésbe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images