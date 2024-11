Kilőtték az ATACMS-rakétákat Oroszországra: gigantikus robbanás rázta meg Halinót

A támadásban állítólag hét rakétát lőtt ki az ukrán haderő az orosz reptérre, ebből legalább egy be is csapódott a létesítmény területén. A rakétatámadással párhuzamosan drónokat is indítottak a célterületre.

Claimed as the moment of arrival(s) at Khalino military airfield in the Kursk Region. According to ASTRA, 7 ATACMS missiles and 12 UAVs were used in the attack. At least one missile reportedly hit the airfield. https://t.co/v3ZApl4zJQ