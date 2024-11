Máris fájdalmas ponton érheti csapás Oroszországot: ide irányíthatja a rettegett amerikai rakétákat Ukrajna

Az Egyesült Államok és szövetségesei engedélyezték Ukrajna számára a nyugati gyártmányú nagy hatótávolságú rakéták bevetését orosz területek ellen. És bár az első csapást Belgorodra mérték, a következő célpont egy egészen más régió, Oroszország egyik legfontosabb ütőere lehet - írta meg a The Wall Street Journal

A múlt héten Ukrajna már élt is a lehetőséggel, miután kedd reggel - orosz források szerint hat - amerikai gyártmányú közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta (ATACMS) vett célba egy belgorodi lőszerraktárt.

Másnap tíz brit Storm Shadow cirkálórakéta talált célba Kurszkban egy katonai főhadiszállásként használt szanatórium közelében, Marino városában.

Ezek voltak az első alkalmak, hogy Ukrajna nyugatról származó rakétákkal mért csapást orosz területre. Az, hogy az új képesség mekkora változást hoz a csatatéren, attól függ, hogy Ukrajna hány rakétát kap, és mennyire hatékonyan használja azokat.

Az engedély egy kicsi így is elkésett Kijev számára: a hosszas amerikai halogatás azt eredményezte, hogy Moszkva - már a hazai gyártású dróntámadások hatására - hátrébb vonta vadászbombázóit és harci helikoptereit. Katonai elemzők szerint ugyanakkor ez önmagában is

előnyös Ukrajna számára, mivel minél távolabb vannak az orosz eszközök a frontvonalban, annál hosszabb ideig tart bevetni őket.

Célpontok pedig enélkül is maradtak: Az ISW amerikai agytröszt mintegy 200 katonai célpontot gyűjtött össze, amelyek az ATACMS hatósugarában találhatóak. A listán szerepelnek többek között orosz repülőterek, lőszerraktárak, kiképzőhelyszínek, gyülekezési pontok és logisztikai csomópontok.

Egy dandár vagy hadosztály főhadiszállásának kiiktatása napokra zavarba ejtheti az orosz katonák százait

- nyilatkozta George Barros, az Institute for the Study of War elemzője.

Az egyik legnagyobb célpont-koncentráció, amely potenciálisan Ukrajna következő célpontja lehet, Oroszország déli Rosztov tartományában található. A régióban legalább négy repülőtér található, ezen felül pedig a déli hadseregcsoport fő logisztikai központja és utánpótlásvonala.

A térségben végrehajtott csapás pusztító hatású lehet, és az orosz csapatok kulcsfontosságú bevetési területét is szétzilálhatja

- áll az elemzői értékelésben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images