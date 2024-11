Megdöbbentő felvételek: videón a népszerű turistaparadicsomban kitört vulkán

A vulkán 2023 óta tartó aktív időszaka alatt többször is kitört. Idén a jelenlegi már a hetedik kitörés, ami intenzitásában alulmarad az előző, augusztusi esettől. A csütörtöki aktivitás előtt a hatóságok előre figyelmeztették a helyieket, különösen a közeli település, Grindavík lakosságát.

Az Izlandi Meteorológiai Hivatal (IMO) közleménye szerint a kitörés szombattól kezdve stabil maradt,

a láva viszont nyugat felé haladva nyomást gyakorol a gátakra, a közeli Kék Lagúna üdülőhely védművei mentén sűrűsödve.

Az üdülőből biztonsági okok miatt már az összes vendéget evakuálták. A Newsweek cikke szerint, az épület parkolóját csütörtökön elnyelte a láva.

The lava-protective walls by the Blue Lagoon are holding! #iceland