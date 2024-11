Bizarr incidens történt: saját szövetségesével lőtt össze Oroszország

Fehéroroszország működésbe helyezte légvédelmét és vadászgépeket küldött a levegőbe, mivel Oroszország nagy mennyiségű Sahed-drónt röptetett be a légterébe– írta meg a belarusz Hajun ellenzéki aktivistacsoport információira hivatkozva az Ukrainszka Pravda.

Az incidenst az okozta, hogy Oroszország rekordszámú Sahed típusú nagy hatótávolságú drónt röptetett át Fehéroroszország fölött.

Bár ez a támadás Ukrajnát célozta, több eszköz valószínűleg eltévedt és mélyen berepült Belarusz területre.

A fehérorosz légvédelem legalább egy drónt le is lőtt, illetve felszálltak az ország elfogó-vadászgépei is. Jelentettek orosz drónokat Gomel és Mazir térségében is.

Az ellenzéki csoportosulás szerint nagyon sok drón eltévedt: összesen 38 Sahedet érzékelt a belarusz légvédelem és alig 9 jutott el Ukrajnába. Ez a hír valamelyest összhangban van a kijevi légvédelem reggeli jelentésével is, amely azt a hírt tette közzé, hogy 145 drónt indított Ukrajna ellen Oroszország, de 71 egyszerűen eltűnt a radarról.

A "Sahed" egy nagy hatótávolságú, iráni eredetű dróncsaládot jelöl, legnépszerűbb változata, a Sahed 136 egy 50 kilogrammos robbanófejjel is fel van szerelve, amely jelentős kárt tud okozni, ha nem fogják el.

