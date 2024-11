Felvételek bizonyítják: szép csendben vadiúj Disruptorokat szállított az Egyesült Államok Ukrajnának

Egy orosz Telegram-csatornára kerültek fel felvételek egy állítólag Ukrajnában lelőtt AEVEX Disruptorról. A csatorna állítja, a 22,5 kilogrammos robbanófejjel szerelt, akár 500 kilométeres hatótávolsággal is bíró amerikai drón az év elején bukkant fel először Ukrajnában, az első felvételekhez pedig nyáron jutott hozzá.

Footage of a AEVEX Disruptor loitering munition, which is part of the Phoenix Ghost program, from a Russian Telegram channel. https://t.co/COXthnBY4f