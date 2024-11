Légi incidens történt Oroszországban: ukrán drónnak nézte az orosz légvédelem a polgári gépet, tüzet nyitott

Egy orosz An-2-es, légcsavaros gép lépett a Gazprom Baskíriában található finomítójának légterébe, aminek hatására a városban megszólaltak a légvédelmi szirénák, és a légvédelem tüzet nyitott a célpontra.

Media reported that drones were reportedly attacking the Gazprom Neftkhim Salavat refinery in Bashkiria, Russia. It turned out to be a civil AN-12 airplane flying in restricted area after which Russian air defense engaged. pic.twitter.com/zJjQhjQkJ9