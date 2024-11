Megerősítette Amerika: átlépték Putyin eddigi leghatározottabb vörös vonalát

Kirby azt mondta: az ATACMS-rakétákat továbbra sem használhatja Ukrajna bármilyen célpont ellen, az Egyesült Államok „bizonyos céltípusok ellen” engedélyezte a nagy hatótávolságú eszközök használatát.

Egyelőre használhatják az ATACMS-t arra, hogy megvédjék magukat azonnali fenyegetések ellen. Jelenleg, érthetően, ez megvalósul Kurszk mellett, Kurszk megyében”

– mondta Kirby.

Azt azonban nem fejtette ki, hogy pontosan mik ezek a célpontok, fenyegetések, szerinte erről „az ukránok tudnak beszélni.”

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy aktívan segítik az ukrán erőket a rakéták becélzásában és több orosz vezető is jelezte, hogy innentől fogva a háború részesének tekintik Amerikát. Putyin módosította az orosz nukleáris doktrínát is, hogy atomcsapást mérhessen Ukrajnára és Amerikára is, ha ATACMS-rakétákat használnak.

