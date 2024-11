Összemérte az erejét Oroszország legjobb légvédelmi rendszere az amerikai ATACMS-rakétával – Képeken az eredmény

Az orosz jelentések szerint az ATACMS-csapásra Bolsoe Zsirzo település közelében került sor, az ukrán határtól 100 kilométerre. Az orosz források arról is beszámoltak, hogy a három rakéta megsemmisítette a légvédelmi rakétarendszer radarkomplexumát, ezen kívül pedig két indítóállomást.

Az egység öt tisztje meghalt, köztük az egység parancsnoka.

Az orosz jelentések azt is hangsúlyozzák, a légvédelmi rakétarendszer „nem volt harckész állapotban”, épp javították őket.

Earlier this weekend, Ukrainian forces conducted a successful ATACMS strike targeting a Russian S-400 SAM battery in Kursk Oblast. New images have emerged today, showing the catastrophic damage to the S-400, seen here, the charred remains of a 92N6E Grave Stone radar. pic.twitter.com/QtTS5IlLFH