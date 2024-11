Őszinte véleményt mondtak az orosz katonák a Leopard 2-es harckocsiról

Valószínűleg orosz kézre jutott egy jó állapotú Leopard 2A4-es harckocsi, az orosz katonák elégedetten nyilatkoznak a páncélos teljesítményéről.

Több orosz forrás szerint is kifejezetten jó, működőképes állapotban orosz kézre jutott egy ukrán Leopard 2A4-es harckocsi.

Ez az orosz Leopard már a mi oldalunkon harcol. Tetszik!”

– ezzel a kommentárral osztotta meg egy orosz Telegram-csatorna az alábbi videót, melyen egy Leopard 2A4-es halad végig.

Russian Leopard: Completely intact German-made Leopard 2A4 tank, captured by Russian soldiers, joined the ranks of the Russian Army. pic.twitter.com/avY0VCSTs0 — Clash (Report) November 25, 2024

A gépen nincsen semmilyen egyértelmű jelzés (sem orosz, sem ukrán), a videó azonban frissnek tűnik. Az Army Recognition egy másik fotót is osztott meg a gépről, ahol úgy fest, a német páncélos orosz személyzettel látható.

A lap megjegyzi: nem csoda, hogy az orosz katonák kedvelik a Leopard 2A4-est, hiszen tűzerő, védettség és kényelem szempontjából is az orosz harckocsik előtt jár. Arra is kitérnek, hogy biztos nem ez az első eset, hogy az oroszok nyugati harckocsikat zsákmányolnak, tesztelgetnek, hiszen korábban egy jó állapotú Leopard 2A6-os az Uralvagonzavod műhelyében is feltűnt már.

Ukrajna kb. 80 Leopard 2-est kapott szövetségeseitől a háború kezdete óta, ebből az Oryx adatai szerint 33 veszett el a harcok során.

Címlapkép forrása: Paul Hanna/Bloomberg via Getty Images. A címlapkép illusztráció, a fotón a spanyol haderő Leopard 2A4-ese látható.