Taktikát váltott Ukrajna: úgy néz ki, az egész fronton leradírozták Oroszország rettegett fegyverét az égboltról

A Lancet kamikaze-dróncsalád Oroszország egyik leghatékonyabb és legrettegett fegyverének számít a frontvonalakon: akár 40 kilométeres távolságból is képes célba venni és megsemmisíteni az ukrán harckocsikat, páncélozott járműveket, és egyéb ukrán platformokat.

Az ukrán páncélosveszteségek közel feléért ez az eszköz felelős, legutóbb épp egy HIMARS-rendszerrel bánt el a kamikaze UAV.

A Forbes számításai szerint ugyanakkor a Lancet-bevetések száma drasztikusan csökkent az elmúlt időszakban:

míg augusztusban még 180 támadást regisztráltak, novemberben ez a szám már csak 24 volt.

A visszaesés hónapról hónapra szembeötlő: Szeptemberben 80, Októberben pedig 100 támadást rögzítettek.

Az utóbbi időben jelentős csökkenést tapasztaltunk az ellenség Lancet kamikaze drónok használatában

- nyilatkozta Szerhij Szternenko, ukrán drónszakértő. Hozzátette, az ellenséges felderítő drónok aránya még jelentősebb mértékben csökkent, az Orlanok hiánya pedig felszámolta az ukrán mélységi védelem elleni támadásokat.

We have modified our drones to destroy the reconnaissance UAVs of the russian invaders. We have taken down more than 100 of their aircraft The video shows only 10% of what the military has shot down using these drones.Much more will be taken down You can support our pic.twitter.com/YKo8U9R1kv