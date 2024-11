Állítólag hatalmas a baj: hónapjai maradhattak a túlélésre a világ egyik legnagyobb autógyártójának

A Nissan új befektetőt keres, miközben a Renault csökkentené részesedését a japán autógyártóban. Iparági források szerint a japán autógyártó döntő év előtt áll, és sürgősen stabilizálnia kell helyzetét a piacon. A vállalat radikális költségcsökkentési programot jelentett be, és jelentős változásokat tervez a vállalati szövetségek terén is- írja az Electrive a Financial Times cikkére hivatkozva.