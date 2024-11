Fény derült az ukrajnai háború egyik legnagyobb kérdésére: iszonyatos veszteségek mindkét oldalon

A brit gazdasági lap szerint Kijev és Moszkva is hatalmas veszteségek árán vívja az ukrajnai háborút, erről számokat is közzétett. Korábban a Wall Street Journal novemberben azt írta nyugati hírszerzési jelentésekre hivatkozva, hogy az oroszok oldalán eddig körülbelül 200 ezer katona vesztette az életét, a The Economist júliusban még 106 és 140 ezer közé becsülte az áldozatok számát. Pontos adatokat nem lehet mondani, ezért a rendelkezésre álló hírszerzési információk alapján lehet csak kikövetkeztetni, hogy pontosan melyik oldalon hány katona halt meg vagy sérült meg. Fontos megjegyezni, hogy ezeket az információkat szinte lehetetlen leellenőrizni, vélhetően a háború lezárulását követően a kutatók még sokáig fogják elemezni, hogy pontosan mekkorák lehettek a háború veszteségei, valamint kiemelik, hogy az eltűnteket nem sorolják fel a végszámban, ez „csak” a biztos veszteségek szerepelnek, így például az eltűntek nem.

reports 400k Ukraine's military soldiers are potentially unable to fight. Over 0.5% of pre-war male population aged 18-49 lost. Battle deaths exceed the Vietnam & Korean wars combined.The Economist @TheEconomist — Euromaidan (Press) November 27, 2024

Az Economist kitér az ukrán áldozatok számára is: körülbelül 60 és 100 ezer között lehet az összecsapásokban elhunyt katonák száma, valamint további 400 ezer ember szenvedett olyan sérülést, hogy nem tudta tovább folytatni a harcot. Ez csak a fegyveres erők kötelékébe tartozókat jelöli, civilek további tízezrei halhattak meg a háború következtében. Az UAlosses nevű weboldal adatai szerint 2022 óta legalább 60 435 ukrán katona halt meg. Más forrásokkal ellentétben az oldal katalógusba veszi a halottak nevét és életkorát, lehetővé téve az áldozatok korcsoportonkénti és a férfi lakosság százalékos arányának kiszámítását. Meg kell jegyezni, hogy néhány nő is szolgál a hadseregben, a veszteségek többsége férfi. Azt is elmondják ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sok adat nem ismert, ezért ez egyáltalán nem a végleges szám. A közel 500 ezres veszteség egyébként azt jelentené, hogy

Ukrajna lakosságának felnőtt, harcolókorú férfi lakosságának 5 százaléka vált eddig harcképtelenné az összecsapások során.

A hasonló információk azért számítanak egyedinek, mivel Kijev és Moszkva is mélyen hallgat arról, hogy pontosan mekkora veszteség éri őket a háború közben. Ellenben az általuk okozott veszteségekről serényen informálják a közvéleményt, ám ezzel a legnagyobb probléma az, hogy a háborúban az ilyen információk súlyos, nemzetbiztonsági szempontból érzékeny adatnak bizonyulnak és gyakran inkább a másik fél ellen vívott információs háború propagandaeszköze. Ezért bizonyos, hogy a saját veszteségeiket próbálják kisebbíteni, míg a másikét nagyobbítani. Ukrajna hivatalosan jelenleg 735 ezer katonára teszi Moszkva emberveszteségét, amely egészen biztosan túlzás, sokkal valószínűbbnek tartják a 200 ezer fős halálozás mellett a 400 ezer főnyi súlyos sérültek számát.

