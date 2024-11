Merész akcióba kezdett az orosz haderő: úgy tűnik, elsöpörték a meglepett ukrán védelmet

Harkiv régió északi részében mind az ukrán, mind az orosz fél sokáig az Oszkil folyó jelentette természetes akadályt tekintette a front vonalának. A Dvoricsna-szektor az egyik legstabilabb szakasznak számított mindezidáig: legutóbb 2022 szeptemberében következett be a térségben változás.

November 24-én ugyanakkor az orosz erők átkeltek az Oszkilon, és partra szálltak az ukrán oldalon. Az elmúlt négy napban az ukrán védelem nemhogy nem tudta a folyóba szorítani az új hídfőt, hanem napról napra egyre nagyobb teret veszít.

Mára behatoltak az első településre, Novomlinszkbe is.

To all those hoping that the Oskil would be the new natural border between Russian-occupied and free territory in Kharkiv oblast Russians crossed the river. pic.twitter.com/wSaL79d01V