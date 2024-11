Mire készül az Egyesült Államok? Hatalmas katonai fejlesztést villantottak Washingtonban

A Washington D. C. körüli légtér védelmét egy új, mesterséges intelligenciával működő kamerarendszerrel fejlesztik, derül ki az amerikai védelmi minisztérium közleményéből, amelyet a New Atlas szemlézett. Az új technológia gyorsan és automatikusan képes azonosítja az illetéktelen behatolókat és lézersugárral képes figyelmeztetni őket a légtér elhagyására, tovább erősítve az Egyesült Államok fővárosának már eddig is kiemelkedő légvédelmét.