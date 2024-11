Valami nagy lehet készülőben a Közel-Keleten - Újra ostrom alá kerül a XXI. század egyik legnagyobb mészárszéke?

Az X-en (korábban Twitter) és az szír kormányerőket támogató orosz telegram csatornákon is érkeznek hírek arról, hogy a Törökország által támogatott Hajat Tahrir al-Sham iszlamista szervezet meglepetésszerű offenzívát indított Aleppó tartományban.

A folyamatosan szivárgó információk szerint a nyugati államok által terrorszervezetnek nyilvánított szunnita csoportosulás fegyveresei az elmúlt 12 órában több tucat kisebb falut rohantak le Aleppótól északnyugatra, a szíriai polgárháborúban sokat szenvedett várostól pillanatnyilag nagyjából hét kilométerre vannak.

Command of Military Operations Forces seized control of multiple towns from the Assad regime in western Aleppo province. pic.twitter.com/RX7Q8Cb8aC