Annyi rakétát lőtt ki Oroszország, hogy nem bírt vele az ukrán légvédelem: videón a kivédhetetlen támadás

November 27-ről 28-ra virradó éjszaka az orosz hadsereg kulcsfontosságú infrastruktúrát, főként elektromos alállomásokat támadott Ukrajna-szerte. Az ukrán légvédelem elmondása szerint a Kalibr és Kh-101 típusú cirkálórakéták mintegy 90 százalékát megsemmisítette. Emellett három irányított repülőgép-rakétát és 35 ellenséges drónt lőttek le, több mint 60 pedig eltűnt a radarokról.

a légvédelmi sikerek ellenére Összesen 12 találatot jelentettek, amelyek többsége az üzemanyag- és energiaszektort érintette.

Az ukrán légierő közlése szerint az orosz fél az utóbbi időben jelentősen megnövelte a bevetett rakéták és drónok számát, ami helyenként meghaladja a rendelkezésre álló védelmi eszközöket kapacitását. Az orosz haderő emellett új légitámadási módszereket alkalmaz, folyamatosan fejlesztve taktikáját. A támadások dinamikájáról szemléletes ábrát készítettek:

This map shows approximate trajectories of the Russian missile and UAV attack on earlier today.As anyone can see, none of Ukraine's regions are safe from long-range weapons attacks by . #Ukraine