Hatalmas támadást indított Oroszország Ukrajna ellen: Kárpátalján is szólnak a szirénák

Csütörtök hajnalban nagyszabású rakétatámadást indított Oroszország Ukrajna területe ellen, az egész országban felcsendültek a légiriadóra figyelmeztető szirénák.

Folytatja nagyszabású légitámadásait Moszkva. Az ukrán légierő arról tájékoztatott, hogy csütörtök hajnalban, nagyjából fél 6 magasságában a murmanszki területen található Olesnya reptérről négy darab Tu-95MSz stratégiai bombázó tevékenységét észlelték délkeleti irányban. Később újabb információkkal frissítették a jelentésüket, akkor már hétre emelkedett a bevetésen lévő orosz bombázók száma.

A fenyegetés miatt egész Ukrajnában légiriadót kellett hirdetni, még az olyan nyugati területeken is, mint a Magyarországgal határos Kárpátalja.

Több helyről is robbanásokról számoltak be a híradások, a jelentések szerint Harkivban és Lutszkban is becsapódhattak az orosz fegyverek. Későbbi beszámolók alapján a fővárost, Kijevet és a dél-ukrajnai Mikolajivot is célba vették.

A hatóságok óvóhelyre küldték a lakosságot, és arra figyelmeztettek, hogy ameddig tart a légiriadó, addig ne is hagyják el a menedéket. A híradások szerint az ukrán légvédelem is munkában van, a károkról egyelőre semmit sem tudni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images