Kétségbeejtő helyzetről számolnak be az ukrán katonák: inkább már tárgyalnának az oroszokkal

A német Bild készített riportot az ukrajnai fronton harcoló katonákkal, akik arról számoltak be, hogy egyre nehezebb a helyzet a frontvonalon, ezért már annak a lehetősége is felmerült, hogy támogatnák a béketárgyalások megkezdését Oroszországgal.

A német lap tudósítója a Donbaszba látogatott, hogy ott interjút készítsen több, a frontvonalat is megjárt ukrán katonával. A beszámolók mindegyike arról számolt be, hogy alapvetően változott meg a helyzet Donyeck megyében, mivel az oroszok taktikát váltottak. Az elmúlt hónapokban Moszkva egy hét alatt nagyobb területeket szerzett meg, mint amennyit 2023-ban összesen sikerült elhódítaniuk Ukrajnától, bár ebben az is vastagon benne van, hogy tavaly jóformán alig mozogtak a frontvonalak, leginkább az állóháború jellemezte az összecsapásokat.

Az ukrajnai 68. dandárból egy Andrij nevű tiszt elmondta, hogy a pokrovszki szektorban felelősek 15 kilométernyi frontszakaszért. Nyolc hónapja harcolnak, de szerinte korábban egyszer sem volt annyira erőszakos a támadások dinamikája, mint most. Szerinte ennek köze lehet az amerikai választások eredményeihez. Először a nyár folyamán érezték, hogy változik a dinamika. Akkor rotációt hajtottak végre az oroszok, és a vérfrissítés egyben azzal is járt, hogy hatalmas tüzérségi tűz kíséretében nagyszabású támadás indult az ukrán védelmi állások ellen. A gyors növekedéshez viszont más is hozzájárult szavai szerint:

Nincs elég emberünk, nincs elég fegyverünk, nincs elég lőszerünk

– mondta.

Az is változás szerinte, hogy taktikai szempontból sokat fejlődtek az orosz alakulatok. Szerinte több FPV-drónnal támadnak, valamint kisebb három-öt fős támadóosztagok indulnak. Hozzátette, hogy az elmúlt időszakban a véleménye is megváltozott a helyzettel kapcsolatban:

Személyes véleményem szerint a háború zsákutcában van. Az elmúlt három-négy hónapban pedig kénytelenek voltunk visszavonulni. Az oroszok felvették a tempót, és megvannak az erőforrásaik a folytatáshoz. Vannak embereik, és többen vannak, mint mi. Be kell fejeznünk ezt a háborút. Tárgyalnunk kell, de nem akarjuk feladni a területünket.

Donald Trump amerikai elnökké választása óta egyre több információ érkezik arról, hogy már a közeljövőben béketárgyalásra kerülhet sor Kijev és Moszkva között.

Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images