Kiderült a válasz a háború egyik legkényesebb kérdésére, kivédhetetlen támadást indított Moszkva – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Ruben Breckelmans, Hollandia védelmi minisztere november 28-án bejelentette három Patriot légvédelmi rendszer átadását indítóállomását Ukrajnának. A politikus néhány mondatban meg is indokolta, hogy miért van szüksége Kijevnek a modern rakétaelhárító rendszerekre:

Életeket mentenek meg és védik a létfontosságú infrastruktúrát. Az orosz agresszió megállítása közös érdekünk volt és marad

- írta.

Oekraïners gaan een zware winter tegemoet, want de verwoestende luchtaanvallen gaan maar door.Daarom leverden we 3 Patriot-lanceerbuizen. Dit redt mensenlevens en beschermt vitale infrastructuur.Het is en blijft in ons gezamenlijk belang de Russische agressie tegen te houden. pic.twitter.com/J5yEcq3V11