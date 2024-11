Súlyos részleteket tárt Putyin a világ elé az Oresnyikről: még a célpontot is megnevezte

Az Asztanában tartott beszédet az orosz elnök, ahol a CSTO-tagállamokat tájékoztatta az ukrajnai háború egyes részleteiről. A legnagyobb figyelmet a nemrégiben először éles helyzetben is használt Oresnyik rakétarendszer kapta. Putyin a következő dolgokat árulta el a fegyverről:

Az Oresnyik sorozatgyártása megkezdődött, de végül a megsemmisítésre kiválasztott célpontok természetétől és az Orosz Föderációt fenyegető veszélyektől függően választjuk ki a megsemmisítés eszközeit

– tette hozzá Putyin.

The main points of Putins statements at the session of the CSTO Collective Security Council:About pic.twitter.com/imTBgruxvI